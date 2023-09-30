В ПФУ рассказали о 5 видах субсидии на электроэнергию: условия получения

Украинские субсидии на коммунальные услуги включают различные аспекты, однако важно понимать, что для субсидии на оплату электроэнергии существует своя градация, о которой недавно напомнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Согласно информации, предоставленной пресс-службой Пенсионного фонда, стандарты на оплату услуг по снабжению и распределению электроэнергии были установлены Кабинетом Министров Украины еще в 2014 году. Таким образом, семьи, надеющиеся на государственную помощь для выплаты своих коммунальных счетов, должны учитывать эти нормы.

Следовательно, в зависимости от наличия определенных коммунальных удобств существуют разные нормативы для определения субсидии на оплату электроэнергии.

Если в квартире есть газовая плита и централизованная горячая вода, то максимальный норматив составляет 190 кВт/ч в месяц. На одного человека приходится 70 кВт/ч в месяц, а на каждого дополнительного жителя прибавляется еще 30 кВт/ч. В случае если в квартире есть электроплита и централизованная горячая вода, максимальная норма составляет 230 кВт/ч в месяц. На одного человека приходится 110 кВт/ч в месяц, а на каждого дополнительного жителя прибавляется еще 30 кВт/ч. В случае наличия электроплиты и отсутствия централизованной горячей воды максимальная норма составляет 250 кВт/ч в месяц. На одного человека приходится 130 кВт/ч в месяц, и на каждого дополнительного жителя также прибавляется 30 кВт/ч. Если в квартире нет электроплиты, централизованной горячей воды, но есть централизованная холодная вода, то максимальная норма составляет 220 кВт/ч в месяц. На одного человека приходится 100 кВт/ч в месяц, и на каждого дополнительного жителя прибавляется 30 кВт/ч. Если это сельская местность или поселок и государство обеспечивает бесплатное освещение, то на одного прописанного жителя предоставляется 30 кВт/ч в месяц.

Важно также отметить, что субсидия на отопительный сезон рассчитывается с 1 октября по 30 апреля и нормативы остаются неизменными как в отопительный, так и в неотапливаемый периоды. Сумма субсидии обычно растет зимой из-за дополнительного расчета за отопление.

Напомним, этой зимой украинцев могут ожидать более длинные отключения электричества, чем в прошлом сезоне, света может не быть по 10 часов.

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