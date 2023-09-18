Три місця, де потрібно почепити дзеркало для залучення удачі

Де має висіти дзеркало, щоб воно не накликало біди і приносило удачу - народні прикмети

З давніх-давен до дзеркала ставилися по-особливому, наділяючи його містичними силами. Цей предмет вважався порталом між світами, тому його потрібно розміщувати у правильному місці.

Щоб удача не оминала ваш дім, дзеркало дозволено вішати у кількох місцях. При цьому у жодному разі не рекомендується його розміщувати у спальні, навпроти ліжка. Вважається, що не можна, аби у дзеркалі відображалася людина, що спить.

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Де розмістити дзеркало, щоб воно залучило удачу в дім

1. Найкраще дзеркало розмістити поруч з обіднім столом, де збирається вся родина.

2. У коридорі, але так, що у дзеркалі не відображалися вхідні двері.

3. Дзеркало треба розмістити у тому місці, щоб там постійно відображалося щось з позитивною енергетикою. Це можуть бути живі квіти, картини, грошові талісмани. Так ви залучите удачу, гроші та добробут у свій дім.

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