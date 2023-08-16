Три корисні опції режиму "Не турбувати", про які ви могли не знати

Як встановити розклад режиму Не турбувати на смартфоні

Режим "Не турбувати" може значно полегшити використання вашого телефону, надаючи можливість контролювати сповіщення та дзвінки. Хоча багато людей уникають його через страх пропустити важливий дзвінок, насправді цей режим має додаткові функції, які можуть зробити ваше життя зручнішим.

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За допомогою режиму "Не турбувати" ви можете не лише захистити себе від небажаних дзвінків, але й залишатися на зв’язку з важливими людьми, пише портал itechua. Ось кілька способів, як ви можете використовувати цей режим ефективно:

Встановлення розкладу: Якщо ви хочете, щоб режим "Не турбувати" автоматично включався та вимикався, ви можете використовувати розклад. Встановіть час та дні, коли ви бажаєте, щоб режим був активним, і ваш телефон буде автоматично переходити до цього режиму. Сигнал при повторному дзвінку: Режим "Не турбувати" може автоматично відключатися, якщо один і той же номер дзвонить вам повторно протягом короткого часу. Це дозволить вам не пропустити важливі дзвінки від рідних та друзів, навіть якщо режим активний. Вибрані абоненти: Ви можете обирати, з ким ви хочете залишатися на зв’язку під час режиму "Не турбувати". Додайте номери контактів до вибраних, і вам буде дозволено отримувати їхні дзвінки навіть тоді, коли інші сповіщення блоковані.

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