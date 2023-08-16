Три полезных опции режима "Не беспокоить", о которых вы могли не знать

Режим "Не беспокоить" может значительно облегчить использование телефона, позволяя контролировать уведомления и вызовы. Хотя многие избегают его из-за страха пропустить важный звонок, на самом деле этот режим имеет дополнительные функции, которые могут сделать вашу жизнь более удобной.

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С помощью режима "Не беспокоить" вы можете не только оградить себя от нежелательных звонков, но оставаться на связи с важными людьми, пишет портал itechua. Вот несколько способов, как вы можете использовать этот режим эффективно:

Установка расписания: Если вы хотите, чтобы режим "Не беспокоить" автоматически включался и выключался, вы можете использовать расписание. Установите время и дни, когда требуется, чтобы режим был активным, и телефон будет автоматически переходить в этот режим. Сигнал при повторном вызове: Режим "Не беспокоить" может автоматически отключаться, если один и тот же номер звонит вам повторно в течение короткого времени. Это позволит вам не пропустить важные вызовы от родных и друзей, даже если режим активен. Выбранные абоненты: Вы можете выбрать, с кем вы хотите оставаться на связи в режиме "Не беспокоить". Добавьте контактные номера к избранным, и разрешается получать их вызовы, даже если другие уведомления блокированы.

Напомним, мы уже писали, почему телефон может взорваться.

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