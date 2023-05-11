Три рослини, які назавжди виженуть мишей з дачі та городу

Миші – це жахливі гризуни, і вони можуть стати справжньою проблемою, якщо заведуться у вашому домі, на дачі та городі. Тому від них варто позбутися якомога швидше та не затягувати з цим.

Деякі використовують не дуже гуманний спосіб позбавлення від мишей, знищуючи їх. Якщо ви хочете уникнути цього і просто вигнати їх зі свого обійстя без особливих зусиль, просто висадіть біля двору три рослини. Про це повідомляє Sante Plus.

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Чому миші є небезпечними

Миші шкідливі для здоров’я людини та можуть поширювати такі хвороби, як сальмонельоз, хантавірус та лістерія, залишаючи свою сечу та послід. Миші також можуть забруднити їжу та кухонні поверхні, інші приміщення будинку чи прилеглу територію.

Таким чином ці шкідники сприяють поширенню хвороб і бактерій. Тим більше, що миші швидко розмножуються.

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Які рослини відлякують мишей

Мишей можуть відлякати певні запахи, особливо запахи рослин. Це гарна альтернатива токсичним продуктам, небезпечним для навколишнього середовища. Щоб захистити свій дім від цих шкідників, знайдіть ці ефективні рослини проти мишей та висадіть на городі чи біля дому.

1. Перцева м'ята. Миші ненавидять сильний запах м’яти перцевої. Ця рослина містить сильні сполуки ментолу, які можуть подразнювати носові порожнини мишей.

Використовувати перцеву м’яту можна кількома способами:

Вирощування рослин м'яти перцевої. Це можна робити як на городі, так і в горщиках, які можна тримати будь-де.

Використовуйте ефірну олію м’яти. Розведіть 2 чайні ложки ефірної олії м’яти перцевої в чашці води. Перелийте у пульверизатор, розпилюйте у місцях, де можуть з'являтися миші. Сильний запах ефірної олії відлякує мишей від вашого дому.

Ви також можете змочити ватні кульки в ефірній олії перцевої м’яти і розкидати їх по дому. Змініть їх, коли запах зникне.

Але будьте обережні, шановні читачі, при роботі з ефірними оліями, особливо якщо у вас є домашні тварини або діти. Деякі з них можуть бути токсичними для них. Також не рекомендується їх вживати вагітним і годуючим груддю жінкам.

2. Лаванда.

Лаванда — вічнозелений багаторічний квітучий чагарник. Цю рослину цінують за ароматні квіти та ароматне листя, які ідеально підходять для відлякування мишей. Її також можна вирощувати у саду або в горщиках, або використати ефірну лавандову олію.

3. Евкаліпт.

Евкаліпт – це рослина, яка має кілька переваг. Ідеально підходить для усунення неприємних запахів та відлякування мишей. Приготуйте спеціальний розчин:

Розведіть 2 чайні ложки ефірної олії евкаліпта в чашці води і кілька крапель засобу для миття посуду.

Розпиліть спрей навколо будинку, але також і всередині, особливо навколо каналізації, тріщин або отворів у стінах.

Якщо вирішили висадити евкаліпт на своїй ділянці, то це точно відлякає мишей. Там, де його немає, але є гризуни, розкидайте листочки рослини.

Відлякувальну дію проти мишей і навіть щурів мають й інші ароматичні рослини, наприклад, лавр, руту або шавлія.

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