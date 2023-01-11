Три рецепти багатої куті від Клопотенка, які можна приготувати на Щедрий вечір

Український кулінар Євген Клопотенко вирішив поекспериментував та додав свіжу нотку в традиційні рецепти. Так він представив різні варіації з кутею.

Як відомо, цю страву готують українці не лише на Різдво, але й на Маланку 13 січня. Цікавими рецептами куті з рисом, булгуром та пшеницею кухар поділився на своєму сайті.

Ця традиційна страва залежно від інгредієнтів, які додають, ділиться на три види:

Щедра кутя на Старий Новий рік. Страву готують на воді/молоці із будь-якої крупи та додають вершкове масло, сухофрукти, горіхи, мак та мед.

Страву готують на воді/молоці із будь-якої крупи та додають вершкове масло, сухофрукти, горіхи, мак та мед. Багата чи пісна кутя на Святвечір . Для такої куті використовують пісні інгредієнти. Кутю готують на воді та додають лише мак, мед та горіхи.

. Для такої куті використовують пісні інгредієнти. Кутю готують на воді та додають лише мак, мед та горіхи. Голодна кутя на Водохреща. Страву готують пісну, але з медом та сухофруктами.

Традиційна кутя з пшениці

Традиційна кутя готується з пшениці, оскільки зерно на столі завжди було ознакою достатку. Пшениця в поєднанні з медом є символом солодкого життя протягом року.

Клопотенко зауважив, що пшеницю не обов'язково замочувати на ніч у холодній воді перед варінням. Достатньо зерно варити 30-40 хвилин на помірному вогні.

Інгредієнти куті з пшениці:

Пшениця – 350 г.

Волоські горіхи – 50 г.

Родзинки – 50 г.

Запарений мак – 50 г.

Лимонна цедра – 1 ч.л.

Лимонний сік – 2 с.л.

Мед до смаку.

Покроковий рецепт приготування:

1. Пшеницю промийте, видаліть зайве лушпиння. Потім залийте водою та варіть 1,5-2 години. На 350 г пшениці вам знадобиться 1,4 л води, тобто співвідношення має бути 1:4.

2. Мак залийте у мисці окропом та залиште на 15 хвилин. Потім злийте воду через дрібне сито. Коли вода стече, перетріть у ступі, блендері чи навіть електричній кавомолці.

3. Волоські горіхи подрібніть за допомогою пакета та качалки.

4. Перекладіть зварену пшеницю до миски та додайте усі вище підготовлені інгредієнти. Додайте мед.

5. Лимону цедру натріть у мисці та вичавіть лимонний сік. Тоді у страви буде цитрусовий аромат та трохи кислинки.

6. Добре все перемішайте і додайте теплої води до бажаної консистенції готової страви.

Традиційна кутя з пшениці - Щедра кутя - рецепт куті - як приготувати кутю

Кутя з булгуру

Клопотенко представив оригінальний варіант святкової страви – кутя з булгуру з лаймом.

Інгредієнти:

Булгур – 250-300 г.

Журавлина (сушена) – 1 шт.

Сік одного лайма.

Мак – 50 г.

Родзинки – 30 г.

Волоські горіхи – 50 г.

Мед – 1 ст.л.

Покроковий рецепт приготування:

1. Спочатку відварюємо булгур до готовності (приблизно 15 хвилин). Відкидаємо на друшляк, промиваємо холодною водою і даємо їй повністю стекти.

2. Мак потрібно запарити окропом та дати йому набухнути. Це орієнтовно 30 хвилин. Далі процідіть його через сито та перетріть в ступі або за допомогою блендера.

3. Візьміть невелику миску та добре змішайте там всі інгредієнти. Заправте медом і соком лайма.

4. Нехай страва настоїться мінімум 30 хвилин. Смакуйте із задоволенням!

Кутя з булгуру та лайму за рецептом Клопотенка - рецепт куті - як готувати кутю

Кутя з рисом, сухофруктами та медом

Інгредієнти:

Довгозернистий пропарений рис – 300 г.

Чорнослив – 50 г.

Горіхи – 50 г.

Мед – 2 ст.л.

Мак – 3 ст.л.

Покроковий рецепт приготування:

1. Промийте рис до чистої води та перекладіть у каструлю. Залийте водою в пропорції 1:2, тобто 1 частину рису та 2 частини води. Варіть рис 5 хвилин після закипання, потім вимкніть вогонь, накрийте кришкою і дайте постояти 15 хвилин.

2. Поки рис запарюється, перейдіть до наступних приготувань. Візьміть 3 ст. ложки маку та залийте окропом на 10 хвилин. Потім пересипте на дрібне сито, щоб вода стекла. Мак перетирати не потрібно.

3. Помийте чорнослив та наріжте дрібними кубиками, а горіхи порубайте ножем.

4. Додайте до рису запарений мак, чорнослив, горіхи та 2 ст. ложки меду (за необхідності – більше). Ретельно все перемішайте та додайте трохи теплої води.

Кутя з рисом та сухофруктами за рецептом Клопотенка - рецепт куті - як приготувати кутю

Секрети приготування смачної куті

Зауважимо, що кутю можна варити з різних круп та цільних зерен: пшениці, перловки, булгура, рису, ячменю, вівса та навіть гречки. Головне, аби крупа була м'яка та розсипчаста. Її не обов'язково варити на воді, а можна на молоці або суміші води та молока.

У Щедру кутю не забудьте додати вершкове масло, молоко та різні горіхи. Не обов'язково брати лише волоські, а можна – кеш’ю, фундук, кедровий та порубаний бразильський горіх, арахіс.

Щоб кутя була рідка, можете додати теплу воду з халвою, узвар або апельсиновий сік з невеликою кількістю лимонного.

Нагадаємо, що українці відзначають Щедрий вечір напередодні Старого Нового року (за старим стилем 13 січня). У цей час заведено накривати стіл, запрошувати гостей та співати щедрівки. Проте не всі страви можна готувати, бо це забере щастя у вашої родини.

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