Три способи помити брудні яйця: прості поради

При купівлі курячих яєць в магазині або на ринку можна зустріти забруднену поверхню продукту, яка містить курячий послід, пір’я або шматочки бруду. Зважаючи на це, багато господинь переконані, що необхідно мити яйця перед зберіганням в холодильнику, але як це зробити правильно?

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Причини забруднення яєць полягають у тому, що на підсобних господарствах та спеціалізованих фабриках умови антисанітарії, тому на поверхні яєчної шкаралупи можуть знаходитися продукти життєдіяльності птахів, а також патогенні інфекції або грибки.

Експерти радять мити яйця під проточною водою з використанням мила, але це слід робити з обережністю. Важливо пам'ятати, що термін придатності митих яєць зменшується до 12 днів через те, що миття ліквідує спеціальну оболонку на поверхні яєчної шкаралупи, яка захищає яйце від зовнішніх факторів. Отже, краще мити яйця перед приготуванням.

Також можна використовувати інші методи очищення яєць, наприклад, сухе чищення за допомогою зубної щітки або м'якої мочалки. Для більш ефективного очищення можна використати дезінфікуючий розчин, приготовлений з соди та води температури 35 градусів. Яйце потрібно помістити в розчин на 5 секунд, потім очистити ганчіркою залишки бруду і промити під проточною водою.

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