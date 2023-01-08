Три знаки зодіаку чекає 'чорна смуга' до кінця січня: вони можуть залишитися без грошей

Період до кінця січня 2023 року виявиться непростим часом для трьох уродженців зодіакального кола – вони зіштовхнуться із низкою фінансових проблем, які можуть стати початком "чорної смуги". Небезпека чекатиме там, де не розраховують.

За словами астрологів, у зоні ризику Близнюки, Козероги та Риби. Їм доведеться переглянути свій бюджет та обмежити витрати.

Близнюки

Проблеми уродженців цього знаку зодіаку будуть пов'язані здебільшого з роботою – може зірватися контракт, на який вони покладали великі надії, або керівництво вирішить затримати зарплату. На бонуси та премії Близнюки також можуть не розраховувати, тому про великі витрати доведеться забути. Варто бути обережними і з покупками – уродженці знаку можуть стати жертвами шахраїв, які залишать їх і без грошей, і без товару.

Козеріг

Козероги будуть у списку головних невдах січня, вони зіткнуться з багатьма труднощами, які позбавлять їх грошей, накопичених на "чорний день". Може зламатися побутова техніка чи авто, на вирішення проблем знадобиться велика сума грошей. Також нагадають про себе старі проблеми зі здоров'ям, і хоча все не буде так погано, на візити до лікаря та ліки доведеться витратитись. Козерогам треба набратися терпіння, щоб пережити цей час.

Риби

Риби, які відрізняються своєю добротою та щедрістю, у січні відчують, що удача від них відвернулася. Фінансові труднощі виникнуть через проблеми на роботі, та й старі борги уродженцям знаку не поспішають віддавати. Риби звикли, що у них все виходить легко, але цього місяця все піде не так: вони можуть втратити велику суму грошей через помилку в документах або підступи конкурентів за спиною.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.