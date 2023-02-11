Троє дітей провалилися під кригу на Рівненщині: двох врятували, третього шукають (фото)

У Рівненській області троє підлітків вирішили прогулятися по водоймі та провалилися під кригу. Двох дітей врятували, а третього хлопця досі шукають.

Як повідомили в обласній поліції, трагедія сталася увечері у місті Рівне у водоймі на мікрорайоні Ювілейному. Відомо, що двох врятованих дітей відправили до лікарні.

Читайте також: На Київщині четверо дітей провалилися під кригу на річці: врятували лише двох (відео)

"Повідомлення до поліції надійшло сьогодні, 11 лютого, близько 18:45. За попередньою інформацією, у водоймі на мікрорайоні Ювілейний, під кригу провалились троє підлітків, орієнтовно 14 років. Двох із них вдалося врятувати: наразі хлопці перебувають у лікарні, їх стан оцінюють медики. Іще одного парубка шукають рятувальники", – йдеться у повідомленні.

В поліції кажуть, що наразі на місці інциденту працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, 3 січня схожий інцидент стався у Волинський області. Діти пішли гратися на місцевий кар'єр та провалилися під кригу. Тоді вдалося врятувати двох дітей. Один хлопчик загинув.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!