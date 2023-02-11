Трое детей провалились под лед в Ривненской области: двоих спасли, третьего ищут (фото)

В Ривненской области трое подростков решили прогуляться по водоему и провалились под лед. Двоих детей спасли, а третьего парня до сих пор ищут.

Как сообщили в областной полиции, трагедия произошла вечером в Ривне в водоеме на микрорайоне Юбилейном. Известно, что двоих спасенных детей отправили в больницу.

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"Сообщение в полицию поступило сегодня, 11 февраля, около 18:45. По предварительной информации, в водоеме на микрорайоне Юбилейный, под лед провалились трое подростков, ориентировочно 14 лет. Двое из них удалось спасти: сейчас ребята находятся в больнице, их состояние оценивают медики. Еще одного парня ищут спасатели", – говорится в сообщении.

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В полиции говорят, что на месте инцидента работают все соответствующие службы.

Напомним, 3 января схожий инцидент произошел в Волынской области. Дети пошли играть на местный карьер и провалились под лед. Тогда удалось спасти двоих детей. Один мальчик погиб.

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