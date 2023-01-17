В Киевской области четверо детей провалились под лед на реке: спасли только двоих (видео)

17 января произошла трагедия в Киевской области. Четверо детей на реке Рось провалились под лед.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС, инцидент произошел в 15:55 в Белоцерковском районе.

"Вблизи реки проходил мужчина. Увидев, что дети тонут, он бросился на помощь. За два ныряния в ледяную воду смог спасти двух девушек 2008 г.р.(15 лет) и 2010 г.р. (13 лет). Третью девочку достали" спасатели, но, к сожалению, ребенок умер в больнице", – рассказали в Службе спасения.

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Впоследствии спасатели сообщили, что четвертого ребенка после длительных поисков нашли мертвым.

Спасатели призвали украинцев заботиться о безопасности детей и объяснять им об опасности пребывания на льду водоемов. "Призываем ни в коем случае не выходить на лед, ведь в связи с перепадами температуры лед значительно ослаб, что в свою очередь несет дополнительную опасность и повышает вероятность возникновения несчастных случаев", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что с начала года на водоемах Украины спасены 13 человек, из которых 4 – дети. Погибли 19 человек, среди них трое детей.

Напомним, 3 января схожий инцидент произошел в Волынской области. Дети пошли играть на местный карьер и провалились под лед. Тогда удалось спасти двоих детей. Один мальчик погиб.

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