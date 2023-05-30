Трійця 2023: найкращі привітання українською мовою у картинках та прозі

Релігійне свято Трійця, також відоме як П'ятидесятниця, є одним з важливих християнських свят. Воно відзначається на п'ятдесятий день після Великодня (тому назва "П'ятидесятниця"), що припадає на сьомий тиждень після Великодньої неділі.

Свято Трійці відзначає спуск Святого Духа на апостолів Ісуса Христа після Його Воскресіння. Згідно з християнським віровченням, Святий Дух є третьою особою Святої Трійці (разом з Богом Отцем і Ісусом Христом). На це свято віряни відзначають дари та благословення, які Святий Дух приносить у життя людей, і виражають свою віру в Божу присутність та діяння у світі.

Святкування Трійці може включати богослужіння, молитву, спільну відпустку, святкові обряди та обряди, пов'язані з водою та вогнем. Це також може бути часом для родинного об'єднання та гостинності.

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Свято Трійці є значущим для різних християнських традицій, таких як православ'я, католицизм, протестантизм та інші, і може мати варіації в різних культурах та країнах.

Пропонуємо вам красиві привітання для рідних і близьких у прозі:

Нехай Трійця принесе вам радість, благополуччя та мир у ваше життя!

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З нагоди Трійці бажаю вам багато добра, любові та щастя. Хай Божа благодать сповна наповнить ваші серця.

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Вітаю зі святом Трійці! Нехай Божа благодать освітлює ваш шлях і приносить благословення вашій родині!.

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Нехай Дух Святий наповнює ваші дні світлом і теплом, а Трійця зберігає вас від усякого лиха.

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Зі святом Трійці! Бажаю вам мирного неба над головою, весняного настрою і духовного злагодження у всіх справах.

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Хай Трійця приносить вам радість, добробут та благополуччя. Нехай Божа благодать супроводжує вас завжди.

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Вітаю зі святом Трійці! Бажаю вам щирої віри, надії та любові.

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Нехай Трійця зігріває ваші серця своїм благословенням. Бажаю миру, злагоди та щастя у вашому житті.

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Зі святом Трійці! Нехай Божа благодать оберігає вас, а Дух Святий веде до найвищих вершин успіху.

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Вітаю зі святом Трійці! Бажаю вам духовного зростання, взаєморозуміння у сім'ї та великої любові у вашому серці.

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Нехай найтепліші вітання принесуть радість і світло у свято Трійці!

Вітальні листівки з Трійцею:

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