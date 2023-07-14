Трюк із паском та сумочний дует: названо вісім свіжих стилістичних прийомів у 2023 році (фото)

Прийоми стайлінгу 2023 - стиліст Яна Платонова назвала свіжі стилістичні прийоми в 2023 році

Стилістка Яна Платонова розповіла про цікаві прийоми стайлінгу, які освіжають будь-який аутфіт. Їх треба використовувати для створення образів у 2023 році.

Зараз здивувати накинутим на плечі джемпером чи піджаком з шортами дуже складно, але вона запропонувала кілька свіжих модних фішок. Про це йдеться на Instagram-сторінці Платонової.

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Насамперед стилістка наголосила, що мода – це те, що ми купуємо, а стиль – як ми це носимо.

1. Тюнінг сумок. Платонова назвала це тільки новим трендом, який набирає обертів.

"Чудова ідея, щоб нарешті задіяти вашу скриньку з прикрасами експериментувати, комбінуючи кольє, чокери, підвіска, ланцюжки та інші шийні прикраси", – зауважила стилістка.

Стильні тренди 2023 - стиліст Яна Платонова назвала свіжі стилістичні прийоми в 2023 році

2. Сорочка на затин. Платонова пояснила, що ця стильна фішка полягає у тому, аби заправляти сорочку на затин та ігнорувати гудзики.

Стильні тренди 2023 - стиліст Яна Платонова назвала свіжі стилістичні прийоми в 2023 році

3. Сарафан на топ. Під вільний сарафан можна одягнути спортивний топ, а доповнити образ чокером.

Стильні тренди 2023 - стиліст Яна Платонова назвала свіжі стилістичні прийоми в 2023 році

4. Сумочний дует. Цей прийом означає брати сумки різних розмірів та поєднувати їх в одному образі.

Стильні тренди 2023 - стиліст Яна Платонова назвала свіжі стилістичні прийоми в 2023 році

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5. Трюк із паском. Цей стильний прийом дозволить звузити бедра та додасть "родзинки" у загальний образ.

Стильні тренди 2023 - стиліст Яна Платонова назвала свіжі стилістичні прийоми в 2023 році

6. Кардиган на вузлик. Стилістка порадила носити кардиган, зав'язаний на вузлик, на голе тіло або ж одягати ліф/кроп-топ.

Стильні тренди 2023 - стиліст Яна Платонова назвала свіжі стилістичні прийоми в 2023 році

7. Зав'язаний піджак. Цей предмет гардероба треба зав'язати на талії. Стилістка не впевнена, чи це справді зручно, але спробувати радить.

Стильні тренди 2023 - стиліст Яна Платонова назвала свіжі стилістичні прийоми в 2023 році

8. Жилет на піджак. Це ще один цікавий варіант багатошаровості: топ + піджак + оверсайз жилет. Тут ще важливо врахувати контраст кольору та структури.

Стильні тренди 2023 - стиліст Яна Платонова назвала свіжі стилістичні прийоми в 2023 році

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