Ціна Bitcoin впала до $100,3 тис. після зниження ставки ФРС та перегляду прогнозу інфляції на 2025 рік

Bitcoin та ширший ринок криптовалют зазнали суттєвого падіння після оголошення Федеральної резервної системи США про зниження базової ставки на 25 базисних пунктів і перегляду прогнозу інфляції на 2025 рік у бік зростання.

Хоча учасники ринку очікували зниження ставки на 0,25%, що відповідало б оптимістичним очікуванням трейдерів, заява голови ФРС Джерома Пауелла про те, що у 2025 році відбудеться лише два додаткові зниження ставок, викликала занепокоєння. До цього додався перегляд прогнозу інфляції з 2,1% до 2,5%, що враховує можливі зміни політики адміністрації Трампа, такі як запровадження тарифів на імпортні товари, масова депортація нелегальних мігрантів та економічні заходи, які можуть збільшити дефіцит бюджету.

У своїй заяві Пауелл наголосив, що перегляд політики ФРС відображає готовність адаптуватися до економічних потреб США.

Вплив на ринок Bitcoin та криптовалют

Після заяв Пауелла Bitcoin (BTC) впав на 4,6% до $100,300, а Ether (ETH) подешевшав на 5,96% до $3,600. Незважаючи на очікуване зниження ставки, перегляд прогнозу інфляції та обмежений простір для подальших знижень спричинили послаблення ринку.

Прогнози аналітиків

Криптоаналітик Skew зазначив, що падіння Bitcoin зачистило позиції, закривши збиткові угоди з довгими позиціями, тоді як шорти отримали прибуток. BTC опустився до зони активних заявок у межах $100,000–$98,000. На думку аналітика, для відновлення позитивної динаміки Bitcoin необхідно повернутися до діапазону $100,000–$101,400 перед закриттям денного свічника.

Ширший контекст

Цей рух на ринку демонструє залежність криптовалют від макроекономічних політик та рішень центральних банків. Хоча Bitcoin нещодавно показав стабільність вище $100,000, зміни в економічному середовищі можуть спричинити подальшу волатильність у найближчі місяці. Реакція крипторинку підкреслює його дедалі більший зв’язок із традиційною фінансовою системою.

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