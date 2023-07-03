Ціни на воду в Україні не зростуть, НКРЕКП скасувала скандальне рішення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) скасувала рішення щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, яке було ухвалено 29 червня 2023 року.

На сайті відомства зазначається, що під час позачергового засідання Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення про скасування зростання тарифів. Згідно з попереднім рішенням, тарифи на послуги 34 водоканалів мали збільшитись в середньому на 32% з 1 липня 2023 року.

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НКРЕКП розпочала консультації з Кабінетом Міністрів України та всіма зацікавленими сторонами з метою розробки справедливого соціального рішення. Метою такого рішення є забезпечення додаткових фінансових ресурсів з Державного бюджету або впровадження інших компенсаторних механізмів для покриття витрат водоканалів.

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський зазначив, що "Верховний Головнокомандувач під час воєнного стану висловився проти перегляду тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що стало достатньою підставою для скасування прийнятого рішення Регулятором".

Також, за його словами, прем'єр-міністр України наголосив на необхідності проведення консультацій стосовно цього рішення. У зв'язку з цим, пропонується скасувати постанови, ухвалені 29 червня 2023 року, відповідно до переліку, який був оприлюднений в проєкті рішення.

Раніше передбачалося, що з 1 липня в Україні, крім трьох областей, зростуть ціни на водопостачання та водовідведення.

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