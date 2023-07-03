Цены на воду в Украине не вырастут, НКРЭКУ отменила скандальное решение

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила решение о корректировке тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, принятое 29 июня 2023 года.

На сайте ведомства отмечается, что во время внеочередного заседания Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение об отмене роста тарифов. Согласно предварительному решению, тарифы на услуги 34 водоканалов должны были увеличиться в среднем на 32% с 1 июля 2023 года.

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НКРЭКУ начала консультации с Кабинетом Министров Украины и всеми заинтересованными сторонами с целью разработки справедливого социального решения. Целью такого решения является обеспечение дополнительных финансовых ресурсов из Государственного бюджета или внедрение других компенсаторных механизмов покрытия расходов водоканалов.

Глава НКРЭКУ Константин Ущаповский отметил, что "Верховный Главнокомандующий во время военного положения высказался против пересмотра тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, что стало достаточным основанием для отмены принятого решения Регулятором".

Также, по его словам, премьер-министр Украины отметил необходимость проведения консультаций по этому решению. В этой связи предлагается отменить постановления, принятые 29 июня 2023 года, в соответствии с перечнем, обнародованным в проекте решения.

Ранее предполагалось, что с 1 июля в Украине, кроме трех областей, поднимутся цены на водоснабжение и водоотвод.

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