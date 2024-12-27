Ціни ростуть вгору: скільки коштує борщовий набір в Україні зараз

За останні п'ять років ціна борщового набору в Україні збільшилася майже вдвічі. Найбільше подорожчання відбулося у 2022 році.

Ці дані були отримані з розрахунків ЕП. При визначенні собівартості борщового набору враховувались ціни на капусту, картоплю, буряк, моркву, цибулю, томатну пасту та свинину. Однак до підрахунку не включалися приправи (сіль, перець тощо), які додаються за смаком.

Ціни були порівняні на порталі Мінфін, де середня вартість продуктів визначається на основі даних різних супермаркетів.

Скільки коштує борщовий набір

Зібрати набір для борщу зараз можна за майже 175 грн. Більше половини цієї суми йде на м’ясо, тому приготування пісного борщу буде значно дешевшим – близько 65 грн.

Інша значна частина витрат припадає на томатну пасту або буряково-томатну заправку, оскільки частина Херсонської області, де вирощують томати, наразі окупована. Те ж саме стосується цибулі.

Навіть після звільнення Херсону та частини регіону, українські поля залишаються замінованими та непридатними для обробки.

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Наприкінці 2022 року ціна кілограма цибулі становила близько 32 грн. Хоча в наступному році її вартість знизилась майже вдвічі, вона все ж залишається вищою, ніж у 2021 році.

У 2024 році, порівняно з попереднім роком, ціни на картоплю значно зросли. Вони поступово знижуються до мінімуму в серпні, коли збирають урожай, і продукція потрапляє на ринки та в супермаркети.

Цього року літній мінімум цін значно відрізнявся від торішнього, а з осені ціни почали швидко зростати. В результаті, картопля, томати та інші овочі стали вдвічі дорожчими, ніж у цей період минулого року.

Національний банк України пояснив, що спекотне літо та осінь з тривалими періодами без опадів негативно вплинули на врожайність, терміни дозрівання, якість та пропозицію багатьох овочів і фруктів.

"Як наслідок, значно дорожчали овочі для борщового набору, огірки та яблука. Крім того, посилився тиск через підвищення виробничих витрат, зокрема на електроенергію для збереження продукції в торгових мережах і сховищах", – йдеться в інфляційному звіті НБУ.

Раніше ми розповідали, що в Україні різко здорожчав популярний овоч.

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