Квітникарі назвали 5 кімнатних рослин, які провокують головний біль

Кімнатні рослини відіграють важливу роль у житті людей, створюючи затишок і приємну атмосферу в квартирах. Вони прикрашають інтер'єр своєю різноманітністю кольорів і форм листя, проте не всі ці квіти безпечні для здоров'я.

Про це пише Ukr.media.

Герань

Герань цвіте практично цілий рік, за певних умов. Проте, її яскраві квіти мають негативний вплив на людину. Під час цвітіння герань виділяє аромат, який може спричинити алергічні реакції. Її листя містить ефірні олії, що також можуть викликати алергічні реакції та головний біль. Зазвичай це відчувається лише під час доторкання до рослини.

Лілія

Лілії, на перший погляд, можуть здаватися безпечними рослинами. Проте, під час цвітіння вони виділяють сильний аромат, який робить повітря спертим і може спричинити безсоння та головний біль. Лілії поглинають кисень навіть під час сну, що може впливати на якість сну.

Орхідея

Орхідеї дуже популярні серед господинь і прикрашають інтер'єр. Проте, їх запах може викликати безсоння та збудження нервової системи, що призводить до головного болю. Сік орхідеї може спричиняти свербіж, висипання і нудоту при контакті зі шкірою.

Гортензія

Гортензія виділяє сильний аромат, який також може спричиняти головний біль. Цю рослину не рекомендується тримати у спальні або в приміщеннях, де є діти або тварини. Деякі види гортензії містять отруйні речовини, такі як ціанід.

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Тубероза

Квітнення туберози призводить до неприємних наслідків, таких як головний біль, нудота і навіть депресивний стан. Вона також може поглинати кисень у нічний час, що може створювати недостачу повітря у спальні.

Завжди пам'ятайте, що рослини поглинають кисень під час ночі, тому для збереження здорового сну рекомендується виносити їх з спальні.

Нагадаємо, ми вже писали,які кімнатні рослини є отруйними.

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