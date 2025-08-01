ТЦК надсилатимуть бойові повістки поштою: як діяти у разі отримання

Від 31 липня в Україні змінився порядок вручення повісток для осіб, які підлягають призову на військову службу за результатами військово-лікарської комісії (ВЛК). Відтепер виклик до служби може надходити не лише особисто в руки, а й поштою — рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

Такі нововведення передбачені постановою Кабміну №916 від 30 липня 2025 року, якою внесено зміни до кількох нормативних документів, що регламентують облік, мобілізацію та роботу територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП).

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Зокрема, оновлено пункт 88 Порядку №560, який визначає механізм проведення призову під час мобілізації. Тепер, якщо за підсумками медичного огляду та, за потреби, професійно-психологічного відбору, громадянин визнається придатним до служби, ТЦК має право вручити йому повістку:

особисто під підпис,

або надіслати її поштою на зареєстровану адресу проживання.

У разі надсилання листа обов’язковими є опис вкладення та повідомлення про вручення.

До цього часу вручення так званих "бойових" повісток відбувалося виключно при особистому контакті з призовником. Новий порядок покликаний спростити логістику та зменшити випадки ухилення від мобілізації.

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