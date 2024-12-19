ТЦК мобілізують працівників, які мають при собі документи про бронь – член Комітету з нацбезпеки

В Україні фіксуються випадки мобілізації представниками ТЦК заброньованих громадян. Зокрема, ТЦК мобілізує працівників провайдерів зв’язку, попри наявність у них документів, що підтверджують факт бронювання.

Про подібні випадки заявив Олександр Федієнко, член парламентського Комітету з питань національної безпеки. Про це пише "Судово-юридична газета".

"До мене, як члена Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, надходить багато звернень як від громадян так і від організацій щодо протиправних дій ТЦК.

Змушений констатувати що намітилась нова тенденція – працівники ТЦК примусово мобілізують працівників які мають при собі документи які підтверджують їх бронювання.

Аргументація завжди подібна – дані відсутні в системі "Оберіг", а паперові документи не визнаються" – розповів він.

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Депутат також надав відповідні приклади.

Так, 18 листопада співробітники телекомунікаційної компанії, виконуючи свої робочі обов’язки, вирушили з міста Мукачево до села Солотвино, розташованого в Тячівському районі Закарпатської області, для ремонту лінії зв’язку. На блокпосту при в’їзді в село Нижня Апша їх зупинили представники Тячівського РТЦК. Один із працівників, попри наявність документів про бронювання, був у той же день відправлений до Ужгорода. Після переміщення між кількома військовими частинами 20 листопада 2024 року бронювання все ж підтвердили, і 21 листопада працівника повернули до Тячівського РТЦК.

Крім того, 29 жовтня бригада провайдера, завершивши роботи на лінії в м. Богодухів Харківської області, поверталася на службовому автомобілі. Як стало відомо згодом, їх зупинили працівники Слобідського РТЦК, які, за словами Федієнка, не представилися і були в балаклавах.

"При перевірці військово-облікових документів, були пред’явлені документи які у встановленому порядку підтверджували наявність бронювання. Проте двох працівників було затримано, доставлено у приміщенні Слобідського РТЦК та СП м. Харків, у них відбирались мобільні телефони. На одного з працівників було накладено штраф в сумі 17 тис. грн, який потім було скасовано, як неправомірний. Працівників відпустили" – зазначив нардеп.

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В іншому випадку працівника провайдера, який виконував свої службові обов’язки, зупинила поліція. Незважаючи на пред’явлені документи, що підтверджують відстрочку (бронювання) від мобілізації до 26 січня 2025 року, його затримали та доставили до Хаджибейського РТЦК та СП.

"Протокол про адміністративне затримання не складався, рідних затриманого не було повідомлено про його місцеперебування. Правнича допомога не надавалась та не допускали адвоката. Громадянин при наявності дійсного бронювання, проти його волі, утримувався в РТЦК та СП понад два тижні" – розповів Федієнко.

"Насправді подібних фактів значно більше. Це тільки ті над якими працював протягом останнього тижня" – додав він.

Нардеп попередив представників ТЦК про неприпустимість зловживання повноваженнями та використання ними балаклав. Також, як зазначено, були подані відповідні звернення для проведення службової перевірки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки в українців є часу на оплату штрафу від ТЦК.

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