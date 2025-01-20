'Тисяча Зеленського': чому деякі українці досі не отримали виплати та коли очікувати

Деякі українці, які подали заявку на отримання "тисячі Зеленського", досі не отримали виплати. Подати заявку на отримання грошей можна до 28 лютого 2025 року.

У Міністерстві цифрової трансформації роз'яснили, коли кошти будуть перераховані. Як зазначається, громадяни, які подавали заявки на "Зимову єПідтримку" з 12 грудня по 14 січня, незабаром отримають кошти – протягом наступних 2 днів.

На "тисячу Зеленського" через Дію подано вже 10 мільйонів заявок, з яких 2,5 мільйона – на дітей.

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Витратити отримані гроші можна до кінця 2025 року, але лише на обмежений список товарів і послуг.

Також нагадаємо, що Кабінет Міністрів нещодавно виділив додаткові 5 мільярдів гривень для програми "Зимова єПідтримка", щоб забезпечити фінансування заявок громадян.

Програма "Зимова єПідтримка" стартувала в Україні 1 грудня.

Раніше ми розповідали, чому "тисяча Зеленського" може не надходити на картку.

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