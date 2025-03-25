'Тисяча Зеленського' закінчилася, але не для всіх: хто отримає останні виплати

В Україні завершили виплати 1000 гривень у межах програми "зимова єПідтримка". Йдеться про заявки, подані через "Дію" та банки-партнери. За словами міністра економіки Юлії Свириденко, допомогою скористалися 14,4 мільйона громадян.

Близько 60% коштів українці спрямували на оплату комунальних послуг. Також гроші витрачали на придбання ліків вітчизняного виробництва, підтримку українського книговидання та донати на ЗСУ. У пресслужбі Міністерства економіки уточнили, що українцям виплатили 703 мільйони гривень за заявками, поданими в період з 13 по 28 лютого. Серед цих виплат 124,5 тисячі було нараховано на дітей.

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Проте деякі українці ще мають шанс отримати "тисячу Зеленського" до кінця квітня. Це стосується громадян, які подавали заявки через "Укрпошту".

Нагадаємо, що використати ці кошти можна до кінця 2025 року.

Раніше ми розповідали, чи впливає "тисяча Зеленського" на можливість отримати субсидію.

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