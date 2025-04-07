У частини українців більше не прийматимуть показники лічильника: комунальники пояснили причину

Частина українців може зіткнутися з труднощами при передачі показників лічильників – комунальні підприємства відмовляються їх приймати. Хто саме потрапив у цю категорію та як діяти у такому випадку?

Йдеться про українців, які не встигнуть вчасно пройти повірку лічильників, повідомляє UAportal із посиланням на видання "На пенсії". Споживач зобов’язаний самостійно викликати фахівців для проведення перевірки, оплатити послугу та передати її результати до водоканалу.

У разі несвоєчасної повірки водоміра його дані не братимуть до уваги, а об’єм використаної води обчислюватимуть за середньобудинковими нормами, що спричинить підвищення суми в платіжках для споживача.

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Чи обов'язково проводити повірку лічильників

Регулярна перевірка лічильників є обов’язковою для споживачів раз на чотири роки. Вона необхідна для підтвердження справності приладу та точності обліку використаної води.

У разі відсутності повірки, українські водоканали мають право змінити методику розрахунку наданих послуг, що може суттєво збільшити суми у платіжках для окремих громадян.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що собою представляє повірка лічильників та коли її потрібно робити.

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