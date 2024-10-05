У кого з українців зросте пенсія майже на 600 грн у жовтні

До кінця цього року нові перерахунки та індексація пенсій не передбачаються. Проте виплати деяких пенсіонерів все ж збільшаться, зокрема за рахунок нарахування додаткових доплат.

У жовтні деякі пенсіонери отримають доплату за віковою. Нарахування буде проведено, якщо людина відповідає визначеним умовам, інформує ПФУ.

Пенсіонеру для отримання доплати необхідно:

досягти віку 70 років і більше;

отримувати пенсію за віком;

мати загальну щомісячну пенсійну виплату, що не перевищує 10 340,35 гривні.

Слід зауважити, що під загальною щомісячною виплатою мається на увазі сума основного розміру пенсій та всіх надбавок та доплат.

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Розмір доплати залежить від віку отримувача:

пенсіонери віком від 70 до 74 років включно отримують доплату у розмірі 300 гривень;

особи віком від 75 до 79 років отримають 456 гривень;

люди віком від 80 років матимуть доплату у 570 гривень.

Ця надбавка призначається автоматично та додається до основної суми пенсії.

Зверніть увагу! Надбавка нараховується після дня народження пенсіонера, тому вона може бути виплачена не з початку місяця і не в повному обсязі.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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