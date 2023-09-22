'У кого-то есть украинский словарь?': росіяни в істериці прокоментували вибухи в Криму і вимагають відплати

У п'ятницю 22 вересня у тимчасово окупованому Севастополі в Криму пролунав вибух. Зокрема, по штабу Чорноморського флоту РФ завдали ракетний удар.

UAportal зібрав реакції росіян на "бавовну" в поки ще окупованому півострові.

Крім цього, деякі громадяни вже пропонують згадувати чи вчити українську мову.

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Також коментатори засумнівалися в тому, що російська протиповітряна оборона змогла знищити всі повітряні цілі. Натомість один із росіян запропонував свої думки щодо того, чому ж ППО РФ не може збити ціль.

Нагадаємо, 22 вересня у Севастополі в окупованому Криму пролунав вибух після чого з будівлі, де розмішується штаб Чорноморського флоту рф, повалив дим. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив ракетний удар.

Окупаційна влада Севастополя заявляла, що у Верхньосадовому та Качі сили російського ППО збили безпілотники, після чого почалася пожежа – "загорілася суха трава".

Українська ж розвідка заявила, що "продовжується планова робота" по військових об'єктах на півострові.

Однак супутникові знімки засвідчили влучання у російську військову базу.

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