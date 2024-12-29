У декого з пенсіонерів зростуть виплати на майже 600 грн з нового року: кого стосується

Українські пенсіонери можуть розраховувати на збільшення пенсій з різних причин, серед яких особливі надбавки та доплати. У січні певна категорія пенсіонерів отримає спеціальну доплату.

Про це йдеться в даних Пенсійного фонду України. Як зазначається, це пов’язано з досягненням певного віку.

Умови для отримання доплати:

вік пенсіонера має перевищувати 70 років;

пенсія призначена за віком;

загальний розмір щомісячної пенсійної виплати не перевищує 10 340,35 гривні.

Розмір доплати залежить від вікової категорії пенсіонера та наразі становить:

300 гривень – для осіб віком від 70 до 74 років;

– для осіб віком від 70 до 74 років; 456 гривень – для пенсіонерів віком від 75 до 79 років;

– для пенсіонерів віком від 75 до 79 років; 570 гривень – для людей старше 80 років.

Доплата починає нараховуватися не з початку календарного місяця, а з дня народження пенсіонера. Відповідно, у перший місяць вона виплачується частково, пропорційно кількості днів після дня народження, зазначають у Пенсійному фонді України.

Важливо! Ця доплата додається до основної суми пенсії та нараховується автоматично.

Раніше ми розповідали, чи зміняться виплати для тих, хто має 30 років трудового стажу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!