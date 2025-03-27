У Резерв+ зʼявилась можливість оформлення відстрочки для людей з інвалідністю

У застосунку "Резерв+" стала доступною можливість оформлення відстрочки для людей з інвалідністю, якщо їхні дані внесені до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, ця функція була одним із найзапитуваніших сервісів серед користувачів.

Вона наголосила, що мета оновлення — зробити отримання відстрочок максимально зручним, без необхідності відвідувати установи та витрачати час на черги. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Раніше оформити відстрочку могли лише люди з інвалідністю, які мали пенсійне посвідчення Пенсійного фонду України. Тепер така можливість доступна і для тих, чиї дані містяться в соціальному реєстрі. Для подання запиту необхідно скористатися відповідною опцією в застосунку, після чого користувач отримає сповіщення з результатом. Якщо система не знаходить необхідних даних, потрібно звернутися до Управління соціального захисту за місцем проживання, надавши документи, що підтверджують статус інвалідності.

Функція оформлення відстрочок через "Резерв+" запрацювала восени 2024 року та спочатку була доступною для людей з інвалідністю, студентів, аспірантів, докторантів, а також багатодітних батьків, які мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі.

Нагадаємо, у Резерв+ можна буде сплатити штраф за порушення військового обліку.

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