В ухилянтів забиратимуть водійські права: з якого числа почнуться 'рейди'

З 16 липня 2024 року в Україні посилюється відповідальність за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних. Чоловіки, які не виконали цю вимогу протягом 60 днів з моменту набрання чинності нового закону про мобілізацію (з 18 травня 2024 року), ризикують зіткнутися з серйозними санкціями, включаючи тимчасове позбавлення права керувати транспортним засобом.

ТЦК розпочнуть масово розсилати вимоги щодо оновлення військово-облікових даних за адресами проживання військовозобов'язаних чоловіків. Якщо протягом певного часу чоловік не виконає цю вимогу, поліція має доставити його до ТЦК, пише auto.today.

Вас також зацікавить: У Міноборони пояснили, чи мають право представники ТЦК затримувати людей

У разі неможливості доставки порушника до ТЦК, на нього буде накладено тимчасове обмеження на керування транспортним засобом. Відновити право на керування можна буде лише після оновлення військово-облікових даних, за поданням заяви начальника ТЦК до суду.

Це правило не поширюється на деякі категорії громадян, зокрема тих, для кого водіння є основним джерелом доходу, людей з інвалідністю та осіб, які доглядають за інвалідами.

Процес позбавлення та повернення права керування ТС може тривати певний час. Щоб уникнути проблем, всім військовозобов'язаним чоловікам рекомендовано якомога швидше оновити свої дані у ТЦК.

Нагадаємо, раніше інший нардеп заявляв, що мобілізаційний вік в Україні можуть знизити.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!