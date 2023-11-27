УБД з інвалідністю зможуть безкоштовно пройти професійне навчання у центрах Державної служби зайнятості

В Україні розпочався урядовий ініціативний проєкт, спрямований на надання можливості учасникам бойових дій та особам з інвалідністю, які отримали інвалідність унаслідок війни, пройти професійне навчання безкоштовно.

Розвиток реалізації цього проєкту обговорювався на нараді з питань ветеранської політики під керівництвом Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук, як повідомляє Міністерство реінтеграції.

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На даний момент професійне навчання здійснюється у Центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості у містах Дніпро, Полтава, Одеса, Львів, Суми, Рівне, Івано-Франківськ, Харків.

Учасники проекту можуть самостійно обирати професії або програми підвищення кваліфікації із затвердженого переліку.

Протягом періоду навчання забезпечується безкоштовне проживання, а також компенсація витрат на проїзд.

На цей момент було подано 53 заявки на навчання, із них 25 осіб вже відправлено на навчання. Випускникам видається диплом державного зразка.

Заявки на участь у проєкті та деталі можна здійснити, перейшовши за [посиланням](додати посилання на сайт) або звернутися до будь-якого центру зайнятості.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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