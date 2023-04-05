'Втекти не вдалося': бійці 59-ї бригади ліквідували два танки, які проривалися до позицій ЗСУ (відео)

Українські військові продовжують знищувати ворога на різних ділянках фронту. Зокрема, військові 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили два ворожі танки.

Окупанти вкотре намагалися прорватися до позицій ЗСУ. Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

"Вкотре російські танки намагалися прорватися до позицій ЗСУ. Але наші воїни завжди напоготові, тож зустріли непроханих гостей гаряче", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що перший танк був підбитий одразу. Своєю чергою екіпаж другого намагався втекти.

На відео можна побачити знищення однієї одиниці військової техніки росіян. Другий танк окупантів побачивши це починає їхати у бік, намагаючись врятуватися.

Втім, вже на наступних кадрах показана ліквідація ворожої військової машини.

Точний час та місце знищення ворожих танків не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше українські військові під Бахмутом провели низку успішних контратак і "накришили" ворогів. Ліквідацією противника займалися бійці 3-ї окремої штурмової бригади.

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