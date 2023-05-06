Вбивчий мед: як військо понтійського царя Мітрідата вщент розбило римлян у 65 році до н.е.

Під час Третьої Мітрідатової війни, у час розширення Римською імперією своєї влади на території Анатолії у період між 73 і 63 роками до нашої ери римські воїни зіткнулися з хитрим та підступним понтійським царем Мітрідатом VI, якого називали царем-отруйником.

Ціла римська військова колона потрапила під дію галюциногенного меду, який виробляли бджоли у регіоні вздовж узбережжя Чорного моря. Цей мед називали "божевільний", після його вживання людина ставала дезорієнтованою та нездатною чинити опір нападникам.

Про це пише IFLScience.

Після того, як батька короля Мітрідата отруїли, він став одержимий отрутами. Цар захоплювався фармакологією та випробовуючи на собі деякі види отрут став до них нечутливим.

Згідно з даними істориків війска Мітрідата пускали отруєні стріли в римлян, випускали "ос і диких звірів" у римські облогові тунелі і навіть створювали хімічну зброю з нафти.

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Під час бою з римським військом у 65 році до н. е. воїни Мітрідата використали для боротьби з противником "скажений мед. Його виробляють бджоли, які харчуються нектаром особливого рододендрона, який містить високу концентрацію граянотоксинів, класу нейротоксинів, викликаючих галюцинації, втрату координації та нудоту. Якщо до організму потрапить велика доза – можуть початись проблеми з серцем.

Як повідомляв стародавній історик Страбона, люди Мітрідата залишали миски з "божевільним медом" на шляху римлян, які випиваючи його втрачали орієнтацію. Завдяки цьому військо легко розправлялося з ними.

Хоча ця вдала битва не змінила результат війни, у якій Понтійське царство було знищено римлянами, вона увійшла в історію. Сам Мітрідат, після програшу хотів покінчити життя самогубством за допомогою отрути, але його організм настільки звик до її дії, що він змушений був просити свого охоронця вбити його.

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