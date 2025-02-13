Учасники бойових дій можуть отримати житло від держави: як це зробити

До числа громадяни, які мають право стати на квартирний облік для отримання житла, входять, зокрема учасники бойових дій, ветерани та родини загиблих військовослужбовців. Для цього необхідно подати звернення до органів місцевого самоврядування за місцем проживання або роботи. Водночас процес надання квартири чи будинку може зайняти тривалий час, тому варто бути готовими до очікування.

УБД можуть стати на квартирний облік як за місцем проживання, так і за місцем роботи. Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

Отримати житло можливо протягом двох років після постановки на квартирний облік, якщо виконавчі органи сільських, селищних або міських рад ухвалять відповідне рішення та буде передбачене фінансування.

Для цього необхідно подати звернення до виконавчого комітету місцевої ради, звернутися через сервісні центри ЦНАПу, адміністрацію підприємства, установи, організації або інший громадський об’єднання за місцем роботи.

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Варто зауважити, що окрім учасників бойових дій, право на отримання житла мають також особи з інвалідністю I та II групи, отриманою внаслідок війни, а також внутрішньо переміщені особи, які є УБД або мають інвалідність III групи через воєнні дії. До цієї категорії належать і члени родин загиблих (зниклих безвісти) чи померлих осіб, які брали участь у бойових діях за межами країни, у Революції Гідності, а також сім’ї полеглих Захисників та Захисниць України.

Які документи потрібно надати

Тим, хто планує стати на квартирний облік, необхідно підготувати відповідні документи, зокрема:

заяву про постановку на квартирний облік, яку підписують усі члени сім’ї, що проживають разом;

довідку з місця проживання, яка містить інформацію про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання;

копію посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого (померлого) або члена родини загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України;

копії паспорта та документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

якщо є члени сім’ї – довідку, що підтверджує, чи перебувають вони на квартирному обліку за місцем роботи.

Відмовити у взятті на квартирний облік можуть через неповний комплект документів, відсутність підстав для покращення житлових умов тощо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина УБД може втратити пільги у 2025 році.

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