Учені винайшли тканину для одягу, яку не можуть прокусити комарі

Зручний одяг з легкої тканини може бути захищеним від комарів. Це довели вчені, які розробили новий матеріал для пошиття одягу та збираються його запатентувати.

Як повідомляє видання New Scientist, науковці у США розробили тонку тканину, через нитки якою комарі не можуть просунути свій хоботок. Це тканина з особливим плетінням, доволі легка, що влітку одяг з такого матеріалу не буде жарким.

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Видання пише, що професор Обернського університету Джон Бекман під час туристичного походу вирішив розібратися, які саме тканини недоступні для проколів комарами. Він надягав рукави з різних тканин та протягував руку до місткості, наповненої комарами, аби перевірити, яка саме тканина легко прокусується кровососами. З більшістю тканин комарі справлялися без зусиль.

На цій картинці показано кількість укусів, зроблених комарами через різні тканини:

Найбільш недоступними для комарів були трикотажні полотна, які були утворені не завдяки переплетеним ниткам, а петлями. Тож вчені скористалися такою можливістю та перевірили ефективність захисту, яку дають різні варіанти плетіння.

Спочатку науковці помітили, що найкраще зарекомендувало полотно типу "інтерлок", що складається з двох шарів петель. Додаткове збільшення товщини ниток та зменшення розмірів петель посилювало захист. Також краще за інших себе показали нитки з поліестеру та спандексу – вони частіше блокували укуси комарів.

Зазначається, що Обернський університет вже готується запатентувати оптимальні для захисту від укусів варіанти тканин, щоб потім продавати ліцензії на їх випуск виробникам одягу.

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