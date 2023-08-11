Вчені знайшли скелет людини віком 31 тисяча років, якій було проведено успішну ампутацію ноги

Дослідники виявили, що близько 31 тисячу років тому, давні люди виконували успішні медичні ампутації, що є унікальним свідченням медичних практик того часу. Скелет чоловіка кам'яного віку з ампутованою лівою ногою був виявлений у печері на острові Борнео.

Про це пише Nature.

Згідно з дослідженням, чоловік прожив ще 10 років після операції, що стало справжнім сюрпризом для вчених. Ампутацію провели, коли йому було близько 11 років, і, за словами фахівців, це була досить складна операція з "чистим розрізом".

"Цей випадок свідчить про те, що стародавні лікарі володіли високими навичками та знаннями, які дозволили провести операцію на давніх етапах історії", - зазначила біоархеолог Меландрі Влок, один із співавторів дослідження.

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Ця археологічна знахідка переписує історію медичних досягнень людства, доводячи, що вже тоді вони володіли вражаючими навичками в медичній практиці.

Варто зазначити, що медичні ампутації вимагають глибокого розуміння анатомії та дотримання гігієнічних норм. Ця давня ампутація стала прикладом складної операції, яка виявилася успішною та дозволила пацієнтові продовжити життя. У часи до появи антисептиків більшість пацієнтів помирали через втрату крові, інфекції чи шоку після таких операцій.

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