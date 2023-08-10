Вчені назвали причину загибелі короля Швеції Карла XII: не від руки найманого вбивці

На початку XVIII століття, 30 листопада 1718 року, під час облоги фортеці Фредрікстен у Норвегії, помер Карл XII, король Швеції. Вчені з Університету Улеоборга в Фінляндії вирішили розгадати таємницю його загибелі. Вони з'ясували, що монарх був вбитий ворогом, а не найманим вбивцею

Про це пише Oxu.az.

Смерть Карла XII настала через влучання кулі в його голову. Аналіз черепа короля допоміг встановити, що мушкетний постріл не міг би стати причиною смерті. Фетровий капелюх Карла XII мав отвір діаметром 19,5 мм. Серія балістичних експериментів, де використовували матеріал, що імітує черепну кістку, та мушкетні кулі такого ж діаметра, показала, що для пробиття такого отвору був потрібний більший снаряд, який тогочасні мушкети не могли вистрілювати.

Отже, ця дослідницька робота спростувала поширену легенду, що Карл XII загинув від кулі, яку випустив найманий вбивця, який нібито вистрілив гудзиком від мундира короля. Замість цього вчені прийшли до висновку, що короля вбила залізна картеч діаметром понад 20 мм. Цей снаряд мав аналогічну з кулею швидкість та був випущений зі стін фортеці на відстані 200 метрів від місця, де перебував Карл XII.

Ці висновки дозволяють зробити висновок, що король був убитий ворожою кулею, можливо, випущеною засланим шпигуном.

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Смерть Карла XII була важливою подією в історії, оскільки він став останнім європейським монархом, який загинув на полі бою. Після його смерті виникли дискусії, чи була його загибель лише військовим епізодом, або це було результатом інтриги з боку незадоволеної його походами шведської аристократії.

Взагалі, дослідження щодо смерті Карла XII допомогло краще зрозуміти обставини його загибелі та відкинути припущення та легенди, які оточували цю історичну подію.

Нагадаємо, у Китаї знайшли дивний череп, якому сотні тисяч років.

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