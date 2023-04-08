Вчені знайшли залишки наркотиків в останках людей, що мешкали на території сучасної Іспанії 3 тисячі років тому

В Іспанії археологи на місці розкопок бронзової доби знайшли ритуальні предмети, серед яких було людське волосся. При дослідженні зразків вчені знайшли залишки наркотичних речовин.

Видання Heritage Daily повідомляє, що археологи, які розкопували печеру, знайшли поховання бронзової доби. Там були знайдені пасма людського волосся, які використовувалися в унікальному похоронному обряді.

Читайте також: Відтепер до Марсу можна долетіти за 45 днів: вчені винайшли спосіб

Ці зразки волосся було пофарбовано у червоний колір. У схованці також були інші предмети, включаючи лезо, шпильку для волосся, гребінець і дерев'яну миску з лопаткою.

"Хімічний аналіз волосся, проведений за допомогою ультрависокоефективної рідинної хроматографії з мас-спектрометрією високої роздільної здатності (UHPLC-HRMS), виявив сліди алкалоїдів ефедрину, атропіну та скополаміну, що підтверджує використання жителями різних алкалоїдних рослин", – йдеться у повідомленні.

Деякі сполуки містяться в рослинах сімейства пасльонових, таких як мандрагора та белена, і могли використовуватися для виготовлення ліків. Ці речовини здатні різко змінювати сприйняття і викликати галюцинації, сплутаність свідомості та марення. Ефедрін, який знайшли у рештках, є стимулятором, який також отримують із рослин.

Читайте також: Американський вчений попередив про небезпеку штучного інтелекту

Хоча сліди наркотиків було виявлено в судинах і знаряддя праці інших стоянках бронзового віку, дослідники кажуть, що це перший випадок, коли було виявлено прямі докази наявності наркотиків у тілах древніх народів. Автори роботи вважають, що те, що обрізки волосся були пофарбовані лише у певних людей, відповідає ідеї шанування шаманів.

Дослідники кажуть, що печера Ес-Каррітх на Менорці використовувалася близько 3600 років тому і служила місцем ритуалів та поховань протягом 800 років. Усередині печери знаходилася похоронна камера, в якій було поховано 210 людей. Часто після церемонії поховання волосся померлого поміщали у дерев'яний контейнер поруч із ним.

Нещодавно Ізраїльське управління старожитностей оголосило, що в Ашкелоні було знайдено найдавніший у світі металевий рибальський гачок. Його використовували для вилову акул.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!