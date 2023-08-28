Науковці пояснили, чи безпечно повторно кип’ятити воду

Кип'ятити воду перед вживанням – необхідність, яка дозволить знищити можливі бактерії та мікроби, що можуть міститися у рідині. Однак, чи можна повторно кип’ятити воду.

Видання ScienceNotes повідомляє про хімічні та фізичні властивості води, яку кип'ятили повторно.

Що відбувається, коли ви кип’ятите воду

Коли ви кип’ятите чисту воду, її хімічний склад залишається незмінним. Незалежно від того, скільки разів ви її кип’ятите, ви маєте чисту воду.

Повторне кип’ятіння питної, мінеральної та джерельної води змінює її хімічний склад, оскільки вода містить інші сполуки. Це тому, що коли ви кип’ятите воду, частина її втрачається в атмосферу у вигляді пари, концентруючи хімічні речовини, що залишилися. Це не загрожує здоров’ю, хоча повторне кип’ятіння жорсткої води може призвести до утворення крейдяного білого накипу всередині чайника та водонагрівача.

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Накип в основному складається з карбонату кальцію (CaCO 3), гідроксиду магнію (Mg(OH) 2) і сульфату кальцію (CaSO 4). Більшість людей вважають, що ці мінерали покращують смак води та роблять її більш корисною. Однак повторне кип’ятіння води з високим вмістом кальцію (жорсткої води та мінеральної води) може бути небезпечним для людей з каменями в жовчному міхурі, нирках, для тих, хто страждає на артрит або атеросклероз.

Чи викликає повторно кип'ячена вода рак?

Вживання кип’яченої питної води не викликає раку. Але це може збільшити ризик розвитку раку (через пестициди та інші хімічні речовини), метгемоглобінемію (через нітрати в добривах) і токсичність миш’яку (миш’як, природний або з відходів). Свинець також концентрується під час повторного кип'ятіння.

Якщо ви користуєтеся колодязною водою або вас турбує свинець із водопроводу, ви можете перевірити свою воду. Майте на увазі, що повторне кип’ятіння істотно не збільшує концентрацію небажаних хімічних речовин, які вже є у воді. Забруднену вихідну воду слід фільтрувати перед кип’ятінням один раз, рідше – двічі. Незабруднену воду безпечно кип’ятити та повторно кип’ятити.

Основна небезпека кип’яченої води

Один із реальних ризиків для здоров’я, пов’язаний із повторним кип’ятінням води, полягає в тому, що вона може перегрітися та створити небезпеку опіку. Повторне кип’ятіння води виводить із води розчинені гази, роблячи її "пласкою". Може виникнути перегрівання, що зробить воду гарячішою, ніж її звичайна температура кипіння, і це спричинить її "вибухове кипіння". З цієї причини повторно кип’ятити воду, наприклад, в мікрохвильовці – погана ідея.

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Повторне кип’ятіння води може вплинути на смак

Це тому, що прісна вода містить багато крихітних бульбашок повітря. Коли ви нагріваєте воду, розчинені гази дещо підвищують кислотність води, дозволяючи краще витягувати ароматні молекули. Деякі люди також стверджують, що кип’ячена вода має неприємний смак. Тому найкраще заварювати каву або чай на кип'яченій прісній холодній воді.

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