Вчені пояснили чому каву краще пити з молоком

Вчені з'ясували, що каву потрібно пити з молоком, щоб напій був кориснішим.

Вчені з Копенгагенського університету провели дослідження довівши, що протизапальні властивості кави посилюються, якщо додати до неї трохи молока. Автори дослідження зосередились на сімействі хімічних сполук, відомих як поліфеноли. Вони містяться в багатьох харчових продуктах та мають антиоксидантні дії.

Вчені дослідили взаємодію кавової та хлорогенової кислот – двох основних поліфенолів, що містяться в каві, та цистеїну – ключового білка в молоці, а також вплив цих комбінацій на імунні клітини. Результати дослідження вразили вчених – протизапальні властивості кави посилились у тандемі з молоком у два рази.

Читайте також: Чому не можна видавлювати вміст чайного пакетика в кружку та довго заварювати чай

"У цьому дослідженні ми показали, що коли поліфенол вступає в реакцію з амінокислотою, його протизапальна дія посилюється", – сказала провідна авторка дослідження Маріанна Ніссен Лунд.

Потім вчені перевірили, чи посилюються корисні властивості при змішуванні кави з молоком у побутових умовах. Результати дослідження підтвердили і це. Ба більше, цілющі властивості такого напою проявляються миттєво.

Вчені також припустили, що такі ж корисні взаємодії поліфенолів із білками відбуваються і в інших харчових комбінаціях. Наприклад, м'яса з овочами чи фруктових коктейлів із молоком.

Поки що дослідження проводилося лише на клітинах. Найближчим часом науковці планують повторити експерименти за участю тварин та людей. Також автори роботи хочуть знайти спосіб посилити протизапальні властивості поліфенолів.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Раніше ми писали про те, що не можна робити, щоб чай з лимоном не втратив свої корисні властивості, а також про те, які 3 спеції додають чай, щоб зробити його більш корисним для здоров'я.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!