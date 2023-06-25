Вчені пояснили, чому деякі діти народжуються з 'хвостиками'

Рідкісні відростки безкісткових хвостів, з якими народжуються деякі немовлята, викликають цікавість та занепокоєння у науковців. На сьогодні було зафіксовано близько 40 випадків народження дітей з такими "справжніми хвостами" довжиною до 18 сантиметрів.

Ці відростки, які нагадують м'які виступи без кісток чи хрящів, можуть бути видалені хірургічним шляхом. Раніше вчені припускали, що ці хвости є еволюційним залишком предка людини або рудиментарними ознаками, спадковими від приматів.

Проте нові дослідження свідчать про те, що ця теорія може бути спростована. Наразі вчені пояснюють відростки безкісткових хвостів як прояв неповного зрощення хребетного стовпа або спінального дизрафізму, повідомляє ScienceAlert.

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Це свідчить про те, що формування цих відростків виникає на етапі розвитку ембріона і може бути наслідком поєднання генетичних та середовищних факторів.

Історично псевдохвіст, що включає кістку, вважався окремим типом відростків і асоціювався з вродженими дефектами. Проте вчені наголошують, що це неповне зрощення хребетного стовпа, яке не можна вважати рудиментарним. Хоча ці безкісткові відростки зазвичай не мають функціональної значимості, вони можуть викликати певні проблеми у розвитку ембріона.

Зазначається, що до восьмого тижня розвитку цей хвіст, як правило, знову всмоктується назад у тіло ембріона. Однак не завжди.

Видання пише, що немовлята, які народжуються з хвостами, зазвичай мають серйозні неврологічні дефекти. Тому діти, народжені з хвостами, потребують більшої медичної допомоги, ніж проста операція.

Частково проблема полягає в тому, що поки що невідомо, чи справжній хвіст безпосередньо походить від ембріонального хвоста, як припускають деякі вчені. Дані переконливо свідчать про те, що це результат вродженої проблеми, а не нешкідлива рудиментарна риса.

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