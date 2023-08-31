Учені пояснили, чому не можна чавити тарганів ногами

Таргани – це поширені шкідники. Вони можуть бути джерелом інфекцій та алергій.

Багато людей вважають, що найпростіший спосіб позбутися від тарганів – це наступити на них ногами. Однак це не зовсім вірно пише thesilverink.com.

Чому не можна чавити тарганів ногами?

Таргани мають дуже міцний екзоскелет, який захищає їх від пошкоджень. Тож навіть і після того, як ви на них наступите, вони можуть прикидатися мертвими, а потім втекти.

Щобільше, наступання на тарганів може бути шкідливим для здоров’я. Коли таргана розчавлюють, бактерії, які він містить, можуть поширитися в навколишнє середовище. Ці бактерії можуть викликати алергію, астму та такі захворювання, як дизентерія, діарея, холера або черевний тиф. Про це попереджає Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

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Як позбутися від тарганів ефективно?

Найкращий спосіб позбутися від тарганів – це використовувати спеціальні засоби від комах. Ці засоби містять отруйні речовини, які паралізують або вбивають таракана. Також можна використовувати липкі пастки, які захоплюють тарганів, коли вони на них заходять.

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Ось кілька порад, як запобігти появі тарганів у вашому домі:

Регулярно прибирайте свій будинок і викидайте сміття.

Зберігайте продукти в герметичних контейнерах.

Використовуйте репеленти від комах.

Якщо у вас є таргани у будинку, важливо звернутися до професійної служби з боротьби зі шкідниками. Ці служби мають досвід і обладнання, необхідні для ефективного знищення тарганів.

Видання пише, що тарганів можна відлякати від оселі. Вони не люблять певних специфічних запахів. До них відносяться запах огірка, оцту, часнику і лаврового листа. Помістіть огіркову шкірку в місця, де найчастіше помічали тарганів, щоб вони не могли проникнути у будинок.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити натуральний засіб для боротьби із тарганами.

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