Вчені офіційно заявили, що знаходиться в середині Місяця

Дослідження, опубліковане в травні, розкриває, що внутрішнє ядро Місяця насправді є твердою кулею із щільністю, подібною до залізної. Це допоможе вирішити тривалу дискусію про те, чи є внутрішня частина Місяця твердою чи розплавленою, і сприятиме більш точному розумінню історії Місяця, а, відповідно, Сонячної системи.

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Астрономи з Французького національного центру наукових досліджень очолили це дослідження, і їхні результати вказують на те, що місячне ядро ​​дуже схоже на земне, з зовнішнім шаром рідини та твердим внутрішнім ядром. Ця інформація додає певну важливість до наших знань про Місяць і може вплинути на подальші дослідження. Про це пише Sciense Alert.

Зондування внутрішнього складу об’єктів у Сонячній системі найефективніше проводиться за допомогою сейсмічних даних. Дізнатися, як акустичні хвилі, що виникають під час землетрусів, проходять і відбиваються від матеріалу всередині планети чи місяця, може допомогти вченим створити детальну карту внутрішньої частини об’єкта.

Інформація від місії "Аполлон" вказує на те, що Місяць має текуче зовнішнє ядро, але інформація про те, що знаходиться всередині цього ядра, довгий час залишалася неясною. Вже раніше існували теорії про те, що внутрішнє ядро може бути рідким або твердим, і обидві теорії підтримувалися даними з місії "Аполлон".

Астрономи вирішили визначити, яка з цих теорій правильна, і зібрали дані з різних джерел, включаючи космічні місії і експерименти з лазерним визначенням відстані. Вони провели моделювання з різними типами ядер, щоб знайти той, який найкраще підходить для даних спостережень.

Згідно з їхніми результатами, внутрішнє ядро Місяця схоже на земне, з зовнішнім шаром рідини та твердим внутрішнім ядром. Радіус зовнішнього ядра становить приблизно 362 кілометри, а внутрішнього - 258 кілометрів, що приблизно 15% від загального радіуса Місяця.

Ці результати є підтвердженням попередніх висновків від планетологів NASA, і вони можуть вплинути на наше розуміння еволюції Місяця. Подальші дослідження і сейсмічні дані можуть допомогти вивчити цю загадку більш детально і розкрити ще більше таємниць Місяця. З огляду на плани подальших місячних місій, ми можемо сподіватися на більше захоплюючих відкриттів у майбутньому.

Нагадаємо, астрономи змогли зафіксувати радіосигнал з далекої галактики, на відстані 8,8 мільярда світлових років від Землі. Він може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією.

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