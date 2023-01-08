Науковці опублікували прогноз магнітних бур на наступний тиждень: що очікувати метеозалежним

Вчені вже поділилися геомагнітним прогнозом на третій тиждень січня. Сонячні спалахи були відносно спокійні і не спричинили великого шторму. Не дивлячись на те, що магнітосфера Землі залишається у збудженому стані, вплив космічної погоди на живих організмів буде мізерним.

За показниками Meteoagent, протягом 9, 10, 11, 12 і 13 січня інтенсивність магнітних бур триматиметься на рівні 2 балів – це слабка потужність, практично невідчутна людиною. 14 січня очікується легке збільшення інтенсивності, до 3 балів – такий показник також вважається відносно непомітним для організмів. Вже 15 січня очікується повернення до 2 балів, геомагнітні показники знову стабілізуються.

Зазначимо, що передбачити сонячні спалахи, які й спричиняють хвилі магнітних бур, непередбачувані. Дані вчених оновлюються регулярно, в залежності від стану космічної погоди, тому прогноз на довготривалий період може бути не ідеально точним. Аби завжди бути в курсі геомагнітного стану планети, варто перевіряти оновлені прогнози.

Встановлено, що у метеозалежних людей в періоди потужних магнітних бур може частішати або знижуватися пульс і змінюватися артеріальний тиск, в результаті чого мозок отримує менше кисню, що викликає головний біль, слабкість, апатію та інші неприємні відчуття. Часто починають боліти кістки і суглоби, особливо там, де є переломи, шрами або інші пошкодження шкіри.

Багато хто вважає, що погодні болі – це проблема сучасних людей, які живуть в часи поганої екології, малорухливого способу життя, постійних стресів, але це не так. Близько 400 років до нашої ери люди вже помітили метеочутливість і зв'язок між поганим здоров'ям і примхами погоди.

Так, ще давньогрецький лікар і філософ Гіппократ у своїх наукових працях згадував про симптоми погодних болів і закликав місцевих цілителів:

"Будьте особливо обережні при зміні погоди, уникайте в цей період кровопускань, припікань і не беріть скальпель", – казав він.

Останні наукові дослідження також відзначили, що на загальне самопочуття людини можуть впливати сила і напрямок вітру та постійний рух атмосферних фронтів.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, вчені повідомили, коли очікувати наступні магнітні бурі січня. Аби убезпечити організм, важливо дотримуватися декількох простих правил.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!