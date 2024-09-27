Науковці оживили тисячолітнє біблійне дерево зі знайденого в печері насіння (фото)

Науковці зуміли виростити дерево із тисячолітнього насіння, знайденого в печері Юдейської пустелі, яке, можливо, належить до вимерлого виду з цілющими властивостями. Це відкриття може мати біблійне коріння, оскільки згадки про таке дерево зустрічаються у священних текстах.

Насіння, яке було знайдено ще у 1980-х роках, після детального радіовуглецевого датування виявилось віком понад 1000 років. Воно належить до роду Commiphora, родини, яка включає дерева, відомі своїми ароматичними смолами. Ці дерева раніше росли в регіоні Південного Леванту, охоплюючи сучасні Ізраїль, Палестину та Йорданію, повідомляє ancient-origins.net.

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Дерево, яке виросло з цього насіння і названо "Шеба", досягло майже трьох метрів у висоту. Вчені проводять дослідження, щоб визначити його точне походження та властивості. Хоча спочатку припускали, що це може бути історичний юдейський бальзам, через відсутність ароматичних сполук цю теорію відкинули.

Дерево виросло з насінини, яку знайшли у печері. Джерело: Guy Eisner/Communications Biology Дерево виросло з насінини, яку знайшли у печері. Джерело: Guy Eisner/Communications Biology

Дерево виросло з насінини, яку знайшли у печері. Джерело: Guy Eisner/Communications Biology Дерево виросло з насінини, яку знайшли у печері. Джерело: Guy Eisner/Communications Biology

Натомість дослідники вважають, що дерево може бути прикладом біблійного "цорі" – цінної смоли, яка згадується в книгах Буття, Єремії та Єзекіїля і використовувалася в лікувальних цілях. Хімічний аналіз дерева виявив високий вміст пентациклічних тритерпеноїдів, що мають протизапальні, антибактеріальні та протиракові властивості.

Дерево виросло з насінини, яку знайшли у печері. Джерело: Guy Eisner/Communications Biology Дерево виросло з насінини, яку знайшли у печері. Джерело: Guy Eisner/Communications Biology

Дерево виросло з насінини, яку знайшли у печері. Джерело: Guy Eisner/Communications Biology Дерево виросло з насінини, яку знайшли у печері. Джерело: Guy Eisner/Communications Biology

Дерево виросло з насінини, яку знайшли у печері. Джерело: Guy Eisner/Communications Biology Дерево виросло з насінини, яку знайшли у печері. Джерело: Guy Eisner/Communications Biology

Дерево виросло з насінини, яку знайшли у печері. Джерело: Guy Eisner/Communications Biology Дерево виросло з насінини, яку знайшли у печері. Джерело: Guy Eisner/Communications Biology

Історики та археологи продовжують вивчати, як насіння могло опинитися в печері. Однією з версій є те, що його могли принести тварини, або ж воно було навмисно збережене людьми як цінний товар.

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