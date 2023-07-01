Вчені показали, що буде у випадку ядерної війни рф та США (моторошне відео)

Вчені Массачусетського технологічного інституту спроєктували модель ядерної війни між США та рф. Науковці використали незасекречені дані.

Моделювання будувалося за принципом, що у разі запуску однієї стороною ядерних боєголовок друга сторона відкриє вогонь у відповідь ще до того, як ракети досягнуть своєї цілі. Про це повідомляє Time.

Зазначається, що ядерні удари з територій Норвезького моря та півночі Канади уразять цілі приблизно за 10 хвилин.

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Підняті в атмосферу чорний попіл та дим на 10 років закриють планету від сонячного тепла. Понад 5 млрд людей можуть загинути від голоду, вибухів, радіації.

"Ми, напевно, не знаємо, скільки людей переживе ядерну війну. Але якщо все навіть віддалено так погано, як описує це дослідження, у ній не буде переможців, будуть лише ті, хто програв", – вказали дослідники.

Унаслідок кожного удару виникатиме вогняна куля, гаряча, як ядро Сонця, і виростатиме радіоактивний "гриб". Це призведе до винищення людей поблизу, до пожеж, масових руйнувань інфраструктури.

Раніше міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) прокоментувало загрозу роботи Запорізької атомної електростанції через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС.

А експерти з Енергоатому пояснили, що чекає на українців у разі ядерного вибуху на ЗАЕС.

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