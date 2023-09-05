Вчені розповіли, чому цілувати домашніх улюбленців може бути небезпечно

Чому не можна цілувати домашніх тварин

За останнє десятиліття наші стосунки з домашніми тваринами різко змінилися. Володіння домашніми тваринами стало надзвичайно популярним. За нещодавнім опитуванням, 69% австралійських домогосподарств мають принаймні одну домашню тварину. Щороку ми витрачаємо приблизно 33 мільярди австралійських доларів на догляд за нашими пухнастими друзями.

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Існують численні переваги володіння домашніми тваринами для психічного та фізичного здоров'я людей. Проте наші домашні тварини також можуть переносити інфекційні захворювання, які іноді можуть бути передані людям. Зазвичай ризик зараження залишається низьким, пише Sciense Alert.

Але для деяких груп населення, таких як вагітні жінки та люди з ослабленою імунною системою, існує більший ризик захворювання від домашніх тварин. Тому важливо бути свідомими про ці ризики та вживати необхідні заходи, щоб запобігти зараженню.

Які хвороби можуть передавати домашні тварини? Інфекційні захворювання, що передаються від тварин до людини, називаються зоонозами. Відомо, що понад 70 збудників, які є домашніми тваринами, можуть бути передані людям.

Домашні тварини, які мають зоонозні збудники, іноді можуть виглядати хворими, але часто симптоми відсутні. Тому існує ризик зараження, навіть якщо ви не підозрюєте, що ваша тварина містить патогени.

Зоонози можуть передаватися від домашніх тварин до людей безпосередньо через контакт зі слиною, біологічними рідинами та фекаліями, або опосередковано через контакт із зараженою підстилкою, ґрунтом, їжею чи водою.

Існують дослідження, які показують, що поширеність зоонозів, пов'язаних із домашніми тваринами, в цілому низька. Проте справжня кількість інфекцій, ймовірно, недооцінена, оскільки багато зоонозів не підлягають обов'язковому повідомленню або можуть мати схожі симптоми з іншими захворюваннями.

Собаки та коти є основними резервуарами зоонозних інфекцій, таких як віруси, бактерії, грибки та паразити. Собаки, особливо в регіонах Африки та Азії, є джерелом захворювання на сказ, яке передається через слину.

Собаки також можуть переносити бактерії Capnocytophaga в роті та слині, які можуть передаватися людям через тісний контакт або укуси. Більшість людей не захворіють від цих бактерій, але для осіб з ослабленою імунною системою вони можуть становити загрозу.

Коти також можуть передавати захворювання фекально-оральним шляхом, такі як лямбліоз, кампілобактеріоз, сальмонельоз та токсоплазмоз. Іноді коти можуть передавати інфекції через укуси та подряпини, включаючи хворобу котячих подряпин, що викликається бактерією Bartonella henselae.

Собаки та коти також можуть бути резервуарами метицилін-резистентних бактерій Staphylococcus aureus (MRSA), що можуть бути передані людям через тісний контакт.

Птахи, черепахи та риби також можуть бути джерелами хвороб. Домашні птахи іноді можуть передавати пситтакоз, бактеріальну інфекцію, яка викликає пневмонію. Контакт із домашніми черепахами пов'язують із зараженням сальмонелозом, особливо серед маленьких дітей. Домашні рибки також можуть передавати бактеріальні інфекції, такі як вібріоз, мікобактеріоз та сальмонеллоз.

Тісний контакт із домашніми тваринами та певна поведінка можуть підвищити ризик захворювання. Тому важливо дотримуватися правил гігієни та ветеринарних рекомендацій, особливо якщо ви належите до групи осіб із підвищеним ризиком захворювання.

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