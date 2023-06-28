Вчені розробили нові ліки проти облисіння: може відновити до 80% волосся

Науковці схвалили препарат, що допомагає хворим на "гніздову" алопецію позбутися випадіння волосся. Провівши клінічне випробування, вчені дійшли висновку, що приймати ліки зможуть пацієнти віком від 12 років.

Як повідомляє ScienceAlert, випадіння волосся у деяких людей відбувається, коли імунна система починає атакувати волосяні фолікули. Деякі пацієнти з важкими формами захворювання втрачають усе волосся на голові, вії, брови.

"Новий препарат під назвою ритлецитиніб може допомогти це змінити. Під час другого та третього етапів клінічних випробувань пероральний препарат зменшив до 80 відсотків випадіння волосся на шкірі голови майже у чверті всіх пацієнтів, і наразі це єдиний засіб лікування важкої алопеції, який одночасно є ефективним і ефективним" - – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Хмари можуть переносити бактерії, стійкі до ліків – вчені

Зазначається, що у 2022 році FDA схвалила ще один пероральний препарат від алопеції під назвою барицитиніб, призначений виключно для лікування дорослих. Він допомагає приблизно у 20% випадків.

Новий препарат ритлецитиніб найближчими тижнями стане доступним для пацієнтів як альтернатива барицитинібу.

Він стане варіантом лікування для молодих пацієнтів.

Видання пише, що ці ліки зупиняють облисіння та сприяють росту волосся завдяки послабленню надмірної імунної відповіді організму на алопецію.

Читайте також: Ці кольори додадуть років: як краще не фарбувати волосся

Цей препарат зупиняє імунні клітини від ініціювання специфічного сигнального шляху, який може викликати запалення у волосяному фолікулі. Дослідження було опубліковано в The Lancet.

Раніше науковці зі Школи медицини Гроссмана Нью-Йоркського університету знайшли причину, чому людське волосся втрачає свій колір, коли ми старіємо.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!