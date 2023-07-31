Вчені вважають, що цьогорічний липень стане найтеплішим місяцем за всю історію людства

Вчені заявили, що липень 2023 року стане найтеплішим за всю історію людства

За липень 2023 року вчені зафіксували найвищу температуру повітря за всю відому історію спостережень. Місяць ще триває, проте науковці вже стверджують, що він, ймовірно, стане найтеплішим в історії людства.

Згідно з повідомленням The Associated Press, Служба зміни клімату Європейського Союзу заявила про те, що липень-2023 "дуже ймовірно" став найспекотнішим місяцем в світі за всю історію спостережень. Протягом перших 23 днів липня середня температура повітря становила 16,95 °C, що перевищує попередній рекорд, зафіксований в липні 2019 року (16,63 °C).

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Зокрема, у The Associated Press зазначають, що 6 липня було зафіксовано найспекотніший день у світі. Середня температура повітря цього дня була вищою, ніж попередній рекорд, зафіксований 13 серпня 2016 року (16,8 °C). Згідно з метеорологами, кожен наступний день, починаючи з 3 липня, був спекотнішим за попередні рекорди.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив свої думки з приводу цієї ситуації, стверджуючи, що липень 2023 року "поб'є рекорди за всіма напрямками". Він вбачає це як підтвердження початку нової ери глобального потепління, закликаючи діяти швидше і ефективніше в боротьбі з змінами клімату.

Дослідники також наголошують, що липень 2023 року може стати найспекотнішим місяцем за останні 120 тисяч років, оскільки нинішня температура на Землі на 1,5 °C вища, ніж у доіндустріальний період. Вони попереджають про збільшення кількості природних лих, таких як повені та лісові пожежі, у зв'язку зі змінами клімату.

Генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Таалас також підкреслює, що екстремальна погода, яка сталася в липні, стає жорсткою реальністю змін клімату і передвісником майбутніх подій. Він наголошує на необхідності рішучих заходів для скорочення викидів парникових газів і збереження клімату для майбутніх поколінь.

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