Учені сказали, які птахи влаштовують похорони для померлих сородичів

Вчені з'ясували, що ворони влаштовують похорони своїм мертвим сородичам. Вони навіть проводять певний ритуал, схожий на відспівування.

Як повідомляє IFLScience, коли ці птахи бачать тіло ворони, вони починають злітатися до нього та видавати голосні звуки.

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Зазначається, що метою таких "похоронів" є більше розслідування причин смерті сородичів – спостереження за мертвими може допомогти цим розумним птахам визначити, чи існує загроза, про яку вони повинні знати.

"Коли ворона знаходить іншу мертву ворону, вона часто подає тривожні сигнали або серію голосних криків (свого роду вокалізація), щоб привернути увагу інших ворон до смерті. Ці сигнали тривоги викликають мобінг, поведінку, коли ворони збираються навколо туші та каркають, і це може тривати від 15 до 20 хвилин. Протягом цього часу їхні великі мізки крутяться, намагаючись зрозуміти, що сталося, щоб вони могли уникнути тієї ж долі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що смерть також сильно впливає на мозок ворон, оскільки дослідження зображень показало, що вид мертвого представника їхнього виду стимулює частину мозку, яка використовується для прийняття складних рішень, а не демонструє інстинктивні реакції.

Раніше вчені заявили, що чорні ворони та сороки з Нідерландів, Бельгії та Шотландії продемонстрували вражаючу винахідливість, використовуючи протипташині шипи при будівництві своїх гнізд.

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