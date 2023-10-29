Науковці у США знайшли новий спосіб знищення ракових клітин

Група дослідників з UC Davis Comprehensive Cancer Center виявила важливий епітоп на рецепторі CD95, який може спричинити загибель клітин. Ця нова здатність запускати запрограмовану смерть клітин може відкрити двері для вдосконалення лікування раку.

Рецептори CD95, також відомі як Fas, називаються рецепторами смерті. Ці білкові рецептори знаходяться на клітинних мембранах. При активації вони видають сигнал, який змушує клітини самознищуватися, повідомляє news-medical.net.

Читайте також: Слухайте музику: науковці знайшли спосіб зменшити біль без ліків

Дослідники виявили, що цей епітоп є ключовим для цитотоксичної передачі сигналів Fas, а також протипухлинної функції CAR Т-клітин. CAR Т-клітини – це тип імунотерапії, при якому Т-клітини пацієнта генетично модифікують для атаки пухлинних клітин.

Це відкриття має потенціал для розробки нових антитіл, які активують Fas, вибірково вбивають пухлинні клітини та потенційно підтримують терапію CAR T-клітинами солідних пухлин.

"Це важливе відкриття, яке може призвести до нового способу лікування раку", – сказав Джогендер Тушир-Сінгх, доцент кафедри медичної мікробіології та імунології та старший автор дослідження. За його словами, науковці можуть використовувати цю інформацію для розробки нових лікарських засобів, які можуть бути більш ефективними та менш токсичними, ніж наявні методи лікування.

Нагадаємо, новий вид раку поширюється як вірус.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!