Вчені відтворили обличчя 16-річної дівчини із VII століття, рештки якої знайшли неподалік Кембриджу (фото)

Дослідники успішно відтворили образ 16-річної дівчини, життя із VII століття, залишки якої були знайдені поблизу Кембриджу. Крім реконструкції її зовнішності, вчені провели аналіз кісток і зубів, встановивши, що вона народилася в Центральній Європі і переїхала звідти у ранньому дитинстві. Цю новину повідомляють дослідники з Кембриджського університету, які готуються презентувати її на новій виставці Кембриджського музею археології та антропології.

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Дівчина, яка була похована, мала приблизно 16 років, а її скелет був знайдений під час археологічних розкопок у 2012 році. Вона була похована в незвичайний спосіб – на дерев'яному ліжку з різьбленням, в одязі вишуканого стилю із золотими шпильками та золотим хрестом, прикрашеним гранатом.

Це свідчить про те, що покійна належала до високого суспільного статусу і, ймовірно, була однією з перших християнок. Аналіз ізотопів кісток і зубів показав, що вона переїхала до Англії приблизно в семирічному віці з регіону поблизу Альп, можливо, з південної частини Німеччини. Після переїзду її харчування зазнало змін, зменшившись кількість білка, що може бути пов'язано з новим способом життя.

Для отримання більш детальної інформації про дівчину, дослідники створили цифрову реконструкцію її обличчя за допомогою художника-криміналіста, використовуючи параметри її черепа. Виявлено, що у неї була асиметрія очей – ліве око розташовувалося приблизно на пів сантиметра нижче, ніж праве, що могло бути помітно протягом її життя. Художник додав волосся і колір шкіри на основі типового зовнішнього вигляду європейських жінок, оскільки точніший аналіз ДНК для встановлення цих рис не був проведений.

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